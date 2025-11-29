العالم اليوم - اتصال هاتفي بين ترامب ومادورو.. وبحث إمكانية عقد اجتماع

انتم الان تتابعون خبر اتصال هاتفي بين ترامب ومادورو.. وبحث إمكانية عقد اجتماع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 نوفمبر 2025 02:24 صباحاً - تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، مشيرة إلى أن المحادثة تطرقت إلى إمكانية عقد اجتماع في الولايات المتحدة.

ويأتي التقرير بشأن الاتصال الهاتفي في حين تمارس إدارة ترامب ضغوطا مكثفة على فنزويلا بحشدها العسكري الكبير في البحر الكاريبي، لا سيّما بنشرها أكبر حاملة طائرات في العالم بالمنطقة.

وتقول واشنطن إن الهدف هو مكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تقول إن الهدف النهائي هو تغيير النظام.

ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب بالتعليق من "فرانس برس" على تقرير نيويورك تايمز الذي أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو شارك في المحادثة الهاتفية.

ومنذ سبتمبر، دمّرت القوات الأميركية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، في ضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.

لكن واشنطن لم تعطِ إلى الآن أي دليل على أن الزوارق التي استهدفتها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات الإقليمية على خلفية هذه الحملة والحشد العسكري المرافق لها.

وجاء تقرير "نيويورك تايمز" بشأن المحادثة الهاتفية بين ترامب ومادورو غداة تأكيد الرئيس الأميركي أن تفعيل الجهود لوقف تهريب المخدرات من فنزويلا من طريق البر، بات وشيكا.

وأكد الرئيس الأميركي خلال محادثة تلفزيونية مع القوات المسلحة بمناسبة عيد الشكر أنه "على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحرا، وسنبدأ بمنعهم من ذلك برا أيضا".