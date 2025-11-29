العالم اليوم - مأساة على الطريق.. حادث مروع ينهي حياة أسرة مصرية كاملة

انتم الان تتابعون خبر مأساة على الطريق.. حادث مروع ينهي حياة أسرة مصرية كاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 نوفمبر 2025 08:28 صباحاً - لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة خاصة (ملاكي) بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا يفيد بوقوع الحادث أمام قرية الكريون بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه رشيد. وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكوبري العلوي الدولي الساحلي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وهم رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة. وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تحفظ سلطات التحقيق. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

