العالم اليوم - بالفيديو.. بابا الفاتيكان يزور الجامع الأزرق في إسطنبول

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. بابا الفاتيكان يزور الجامع الأزرق في إسطنبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - زار بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر جامع السلطان أحمد المعروف باسم الجامع الأزرق الشهير في إسطنبول في اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.

تعد زيارة جامع السلطان أحمد هي أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو الماضي على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وكان البابا ليو الرابع عشر دعا خلال زيارته إلى تركيا، إلى الوحدة والأخوة بين المسيحيين على اختلاف طوائفهم.

وتحظى هذه الزيارة، وهي الأولى للاوون الرابع عشر إلى الخارج منذ توليه الكرسي الرسولي، باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية.