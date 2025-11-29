العالم اليوم - تغييرات بلوائح كأس العرب.. أبرزها قانون الـ"10 لاعبين"

انتم الان تتابعون خبر تغييرات بلوائح كأس العرب.. أبرزها قانون الـ"10 لاعبين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - تشهد النسخة الحادية عشرة من كأس العرب لكرة القدم 2025، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من الاثنين المقبل حتى 18 ديسمبر، تغييرات كبيرة ومؤثرة في اللوائح التنظيمية، من شأنها تعزيز مكانة البطولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعد هذه النسخة الثانية على التوالي التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد نسخة الدوحة 2021 التي شكلت نقطة تحول تاريخية باعتراف الفيفا بالبطولة بشكل رسمي لأول مرة منذ انطلاقتها عام 1963، ما منحها بعدا دوليا وزخما واسعا.

وأسهم نجاح نسخة 2021 في استمرار دعم الفيفا للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة أعوام 2025 و2029 و2033، شريطة إقامتها في الدوحة، لضمان استمرار مستوى التنظيم والنجاح الذي تحقق سابقا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نسخة 2025 ستشهد تعديلات واسعة تتماشى مع توجهات الفيفا لتطوير البطولة على مستوى اللوائح وقيمة المباريات، ومنحها مزيدا من الأهمية الفنيّة والتنافسية.

اللعب بعشرة لاعبين

وفقا للحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا، فإن فيفا ستجرب تعديلا جديدا في اللعبة، سيتم تطبيقه في كأس العرب.

القانون هو أن أي لاعب يتعرض لإصابة ويدخل الجهاز الطبي لعلاجه سيُستبعد لمدة دقيقتين، ويلعب فريقه بـ10 لاعبين خلال هذه الفترة.

رسمية البطولة

كما يتمثل أبرز هذه التغييرات في اعتبار مباريات كأس العرب "رسمية" وليست ودية، على أن تُحتسب نقاطها ضمن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادر عن فيفا، في تحول تاريخي يمنح البطولة صفة رسمية غير مسبوقة.

ووفقا لهذا القرار، ستحصل المنتخبات المشاركة على نفس نقاط التصنيف المعتمدة في المباريات الودية الدولية، ما يعزز من قيمة البطولة ويمنحها أهمية خاصة للمنتخبات الساعية لتحسين ترتيبها العالمي.

تعديل آلية كسر التعادل

أما التغيير الثاني فيتعلق بتعديل آلية كسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، في خطوة غير مسبوقة في بطولات الفيفا.

وحسب نظام البطولة، تم توزيع 16 منتخبا على 4 مجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وستُحسم حالات التساوي في نسخة 2025 أولا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، بدلا من فارق الأهداف العام في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولا به في نسخة 2021.

وفي حال استمرار التساوي، يتم الاعتماد على عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة في المجموعة، وأخيرا معيار اللعب النظيف.

كما ألغى الفيفا اللجوء إلى القرعة كخيار أخير للفصل بين المنتخبات المتساوية، واعتمد بدلا من ذلك على التصنيف الشهري الأخير قبل البطولة، بحيث يُمنح التأهل للمنتخب الأعلى تصنيفا.

زيادة الجوائز المالية

وشملت التعديلات أيضا رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالمسابقة، وتسهم في تحفيز المنتخبات المشاركة.

وعلى صعيد المجموعات:

المجموعة الأولى منتخبات قطر وفلسطين وسوريا وتونس.

المجموعة الثانية منتخبات المغرب والسعودية وعُمان وجزر القمر.

المجموعة الثالثة منتخبات مصر والأردن والكويت والإمارات.

المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر والعراق والسودان والبحرين.