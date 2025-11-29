العالم اليوم - حماس تتهم الجيش الإسرائيلي بتكثيف القصف على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تتهم الجيش الإسرائيلي بتكثيف القصف على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - قالت حركة حماس إن الجيش الإسرائيلي كثّف خلال ساعات الليل عمليات القصف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، إلى جانب مواصلة عمليات النسف، فيما وصفته باستمرار العدوان على القطاع.

وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صدر السبت، أن مقتل طفلين جراء القصف الإسرائيلي صباح السبت، يعكس، بحسب تعبيره، استمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة" بحق سكان القطاع، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يتوقف وإنما تغيّرت وتيرته.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي شاركت في الاجتماعات التي عُقدت في شرم الشيخ، إلى التحرك الجاد لوقف ما اعتبره خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إلزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته وفق ما نص عليه الاتفاق.