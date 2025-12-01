نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويسريون يرفضون الخدمة الوطنية الإلزامية للنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صوت الناخبون السويسريون اليوم الأحد لصالح رفض مطالبة النساء بأداء الخدمة الوطنية في الجيش وفرق الحماية المدنية أو في أشكال أخرى، مثلما يفعل الرجال.

وأظهرت النتائج الرسمية، في ظل استمرار فرز الأصوات في بعض المناطق بعد الاستفتاء، أن أكثر من نصف الكانتونات في سويسرا رفضت "مبادرة الخدمة المدنية" بهامش كبير، وهذا يعني هزيمتها لأن المقترحات تحتاج للحصول على أغلبية أصوات الناخبين والكانتونات لتمريرها.

كما رفض الناخبون بشدة مقترح آخر بفرض ضريبة وطنية أخرى على التبرعات الفردية أو الميراث بقيمة أكثر من 50 مليون فرنك (62 مليون دولار)، حيث كان سيتم استخدام العائد لمواجهة تداعيات التغير المناخي ومساعدة سويسرا على تحقيق أهدافها بتسجيل صفر انبعاثات غازية بحلول 2050.