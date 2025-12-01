نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا ليو الـ14 يصل إلى مطار بيروت! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حطت طائرة قداسة البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم الأحد في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في مستهل زيارة تاريخية للبنان تستمر ثلاثة أيام وتحمل عنوان "طوبى لصانعي السلام".

وهي الزيارة التي يترقبها اللبنانيون وسط ظروف وطنية وسياسية بالغة الحساسية. وشكل هبوط الطائرة البابوية اللحظة الافتتاحية لبرنامج الزيارة المكثف، الذي يتضمن محطات روحية ورسمية وأمنية استثنائية، ترافقه إجراءات مشددة داخل المطار وفي محيطه. وقد شهدت العاصمة والمناطق اللبنانية حالة واسعة من المتابعة والترقب، بالنظر إلى ما قد تحمله الزيارة من رسائل ومواقف ذات دلالات في هذا التوقيت.

وفور خروج البابا من الطائرة عمت أجواء احتفالية لافتة في مختلف المناطق اللبنانية؛ قرعت الكنائس أجراسها ترحيبا بقدومه، فيما أطلقت مدفعية الجيش 21 طلقة تحية رسمية، كما ترددت صفارات البواخر في مرفأ بيروت في مشهد يعكس حجم الاستقبال الشعبي والرسمي لهذا الحدث التاريخي.

وعقب ذلك جرى استقبال رسمي داخل الخيمة البروتوكولية في المطار، بحضور شخصيات دينية وسياسية بارزة. ثم توجه الحبر الأعظم إلى قاعة الشرف حيث كان في استقباله كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندة بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعقيلته.

وتتواصل الزيارة خلال الأيام المقبلة بمجموعة لقاءات واحتفالات روحية ورسائل متوقعة من قداسة البابا إلى اللبنانيين في ظل المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.