نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تسعى لحل الخلافات مع كييف حول الأراضي والضمانات الأمنية قبل محادثات موسكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعمل الإدارة الأمريكية على تحقيق توافق في الرؤى مع الجانب الأوكراني بشأن المسألتين العالقتين بشأن الأراضي والضمانات الأمنية.

جاء ذلك وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في خطوة تسبق المحادثات المقررة مع الجانب الروسي.

وكشف الموقع أن المفاوضات الأمريكية-الأوكرانية التي جرت في جنيف يوم الأحد الماضي أسفرت عن "الاتفاق حول جميع القضايا من حيث المبدأ باستثناء قضيتين فقط هما: الأراضي والضمانات الأمنية".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "البيت الأبيض يريد حل الخلافات حول هاتين القضيتين المتبقيتين يوم الأحد"، مؤكدا أن الممثلين الأوكرانيين "يعرفون ما يتوقعه الجانب الأمريكي منهم".

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المزمع اليوم الأحد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر. فيما سيمثل الجانب الأوكراني رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه إيغناتوف، ورئيس مجلس الأمن الوطني رستم عميروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية.

ومن المتوقع أن يقدم ويتكوف وكوشنر الوثيقة المتفق عليها للجانب الروسي يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا للقاء مرتقب في النصف الأول من الأسبوع المقبل بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث سيُرافق المبعوث الخاص ممثلون من الإدارة الأمريكية مختصون بالشؤون الأوكرانية.

يأتي هذا التحرك في وقت كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت فيه عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، بينما أكد الكرملين أن "روسيا تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وتظل على منصة مفاوضات أنكوريدج".

وكان الرئيس بوتين قد صرح سابقا أن الخطة الأمريكية "يمكن أن تشكل أساسا للتسوية السلمية النهائية"، مع الإشارة إلى أن النص "لم تتم مناقشته بشكل ملموس مع روسيا بعد