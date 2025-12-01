عاجل- مصر تتصدر مؤشرات الأمان والاستقرار عالميًا وتبرز كوجهة آمنة وسط اضطرابات المنطقة

أحمد جودة - القاهرة - شهادات دولية تؤكد تحسن الأمن والسلام

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الإنفوجرافات التي سلطت الضوء على مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تشهد اضطرابات متلاحقة.

وأظهرت البيانات الدولية أن جهود الدولة المستمرة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات ومهيأة لحركة التنمية، ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على الحفاظ على استقرارها.

تقدم ملحوظ في مؤشرات السلام ومؤشرات الأمان

أشار معهد الاقتصاد والسلام إلى أن مصر تُعد الدولة الأكثر تحسنًا عالميًا في مؤشر السلام خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة تراجع جرائم العنف وتحسن مؤشرات السلامة والأمن.

كما تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر السلام العالمي لتصل إلى المركز 107 عام 2025 مقارنة بالمركز 145 عام 2014، و63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024 مقابل 136 عام 2015.

انخفاض الجريمة وتعزيز الثقة الدولية

أكدت الحكومة البريطانية أن معدل الجريمة في مصر منخفض، مشيرة إلى أن نحو مليون بريطاني يزورون البلاد سنويًا دون أي مشاكل.

كما أشادت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية بخروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي (2017-2025).

وأظهرت البيانات تقدّم مصر 111 مركزًا في مؤشر تصورات الجريمة، و24 مركزًا في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس انخفاض مستويات الجريمة وتعزيز الأمن في المجتمع.

مؤشرات الإرهاب في مصر تتراجع بشكل مستمر

كشف معهد الاقتصاد والسلام عن تراجع مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي لتصل إلى المركز 29 عام 2024، مقارنة بالمركز 11 عام 2014، مما يعكس تحسن بيئة الأمن ومكافحة الإرهاب.

رؤية مصرية ثابتة لتعزيز الاستقرار

وتعكس هذه الإنجازات الشهادة الدولية على التزام الدولة المصرية بسياسات أمنية واستثمارية متكاملة، ساهمت في ترسيخ موقع مصر كدولة مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة، وسط محيط إقليمي يموج بالتحديات.