الدبيبة: ليبيا انتقلت من ساحة صراعات إلى دولة ذات حضور دولي متوازن

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن الملتقى الأول لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية خطوة استراتيجية لترسيخ تنسيق مؤسسات الدولة في الداخل والخارج، وتعزيز حضور ليبيا الدولي.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة تبنت سياسة خارجية متوازنة تقوم على الانفتاح المتكافئ وبناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة واحترام السيادة، ما أسهم في انتقال ليبيا من ساحة صراع إلى دولة تتمتع بعلاقات متوازنة وندية مع مختلف القوى الدولية. وأشار إلى أن هذه السياسة ساهمت في اتساع حضور البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا وعودة عدد من البعثات والمنظمات الدولية لممارسة أعمالها من داخل البلاد، فضلًا عن تحسن حركة الطيران وفتح التأشيرات بما أعاد ربط ليبيا بمحيطها الإقليمي والدولي.

واستعرض الدبيبة أبرز الإنجازات الدبلوماسية، بما في ذلك استرجاع أكثر من 20 قطعة أثرية مهربة، واستضافة فعاليات دولية بارزة مثل مؤتمر استقرار ليبيا، والمنتدى المتوسطي للهجرة، والاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى تولي ليبيا رئاسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ودعم المسارات السياسية في تشاد والسودان، واستضافة مقر مصرف الاستثمار الأفريقي، والمساهمة في حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية مجموعة العشرين.

وفي الجانب الإنساني، لفت الدبيبة إلى جهود الدولة في إعادة 38 مواطنًا موقوفًا بالخارج، ورفع التحفظات الأمنية عن 936 مواطنًا، معتبرًا أن هذه الخطوات عززت ثقة المواطنين في رعاية الدولة لهم داخل الوطن وخارجه.

وأشار الدبيبة إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تنظيم البعثات الليبية في الخارج، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة الأداء، مع تكليف القائم على تسيير ديوان وزارة الخارجية بتقديم إحاطات منتظمة وشفافة حول النتائج الفعلية لهذه الخطة. كما أعلن عن برنامج جديد للاتصال الخارجي يعتمد على الدبلوماسية الثقافية وأدوات القوة الناعمة، لتمكين السفارات الليبية من التعريف بالثقافة الليبية وبناء جسور التعاون الدولي، مشيرًا إلى افتتاح المتحف الوطني الليبي كإحدى أبرز محطات هذا التوجه.

واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على أن السفراء هم الواجهة الأولى لليبيا وصورتها أمام العالم، مؤكدًا أن الملتقى سيصبح تقليدًا سنويًا يعزز التنسيق بين الداخل والخارج ويوحد رسائل الدولة نحو مستقبل مزدهر