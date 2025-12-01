السيسي يؤكد دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن العالمي

أحمد جودة - القاهرة - رسالة رئاسية تعكس الموقف المصري الثابت

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بخطاب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد فيه على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أهمية الصمود الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان.

التضامن مع المعاناة الفلسطينية في جميع المناطق

وأشار الرئيس في خطابه إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على غزة فقط، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميًا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يواصل حياته رغم صعوبة الظروف، متمسكًا بحقوقه ومتشحًا برداء البطولة والعزة.

دعوة المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين وإعادة الإعمار

أكد الرئيس السيسي على واجب المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة، بما يمنحه القدرة على الصمود والأمل في أن قضيته لن تُنسى. كما دعا المجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة، واستعادة الكرامة الإنسانية للفلسطينيين، من خلال المساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

تعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية وتحقيق الدولة المستقلة

وأشار الرئيس إلى أن دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفًا محوريًا لضمان وفائها بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات العامة له بما يستحق من احترام وتقدير. وفي ختام خطابه، وجه الرئيس تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني البطل، مؤكدًا أن مصر ستظل متمسكة بالقضية الفلسطينية وتساند الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.