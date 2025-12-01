تصعيد خطير في دارفور.. الدعم السريع تستولي على الإغاثة وتستهدف المدنيين وسط تدهور إنساني متسارع

أحمد جودة - القاهرة - سيطرة على شحنات الإغاثة وسط اتهامات بالتجويع المتعمد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن قوات الدعم السريع قامت بالسيطرة على المواد الإغاثية الموجهة إلى إقليم دارفور، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين المدنيين المحاصرين بالأوضاع الأمنية المتدهورة. وتعد هذه الخطوة تطورًا خطيرًا يهدد بقطع شريان المساعدات عن المناطق الأكثر احتياجًا في الإقليم.

استهداف مباشر للمدنيين ومصير مجهول لأعداد كبيرة

ووفقًا للنبأ العاجل، تستهدف قوات الدعم السريع المواطنين في مناطق متفرقة من دارفور، وسط تقارير عن فقدان عدد كبير من السكان الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة. وتشير المعلومات إلى موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد الهجمات، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين.

مخاوف من كارثة إنسانية إذا استمرت الانتهاكات

يحذر مراقبون من أن استمرار السيطرة على مواد الإغاثة ومنع وصولها إلى مستحقيها قد يقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في الإقليم، خاصة مع توقف الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والدواء. وتتزايد الدعوات الدولية لفتح ممرات آمنة وتحييد المساعدات عن الصراع المسلح.

دعوات عاجلة لتدخل دولي ووقف التصعيد

تتصاعد المطالبات الإقليمية والدولية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاعتداءات وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات. كما تؤكد منظمات حقوقية أن استمرار الهجمات على المدنيين والسيطرة على الإغاثة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.