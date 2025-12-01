أحمد جودة - القاهرة - عملية إسرائيلية شرق رفح.. الاحتلال يعلن تصفية قادة كتيبة كاملة داخل الأنفاق وفق روايته

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال والقناة الرابعة في إسرائيل رواية جديدة بشأن العملية العسكرية التي نُفذت شرق مدينة رفح الفلسطينية، حيث زعمت أن القوات الإسرائيلية تمكنت من رصد تحركات داخل شبكة الأنفاق في المنطقة قبل تنفيذ عملية استهداف مباشرة.

تحركات داخل الأنفاق تنتهي بعملية اغتيال

وبحسب ما بثته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد رصدت القوات تحركات يُعتقد أنها تعود لقائد كتيبة شرق رفح ونائبه وقائد سرية ورجل أمن، كانوا يحاولون التوجه شمالًا عبر الأنفاق، وهو ما دفع الجيش – وفق روايته – إلى تنفيذ هجوم مباشر أدى إلى مقتل المجموعة.

إعلان "انتهاء الكتيبة" بعد التأكد من هوية القتلى

في البداية، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل أربعة أشخاص داخل النفق، ليتبين لاحقًا أن من بينهم قائد كتيبة شرق رفح، ما دفعه إلى إعلان ما سماه “انتهاء الكتيبة” التي كانت تعمل في الجزء الشرقي من المدينة، في إطار روايته عن العملية.

ادعاءات إسرائيلية حول محاولة انسحاب نحو الشمال

وتؤكد المصادر الإسرائيلية أن أفراد الكتيبة حاولوا الانسحاب عبر الأنفاق باتجاه شمال غزة، إلا أن القوات البرية رصدت التحركات وأطلقت صاروخًا من طراز “زيك” أدى إلى مقتلهم داخل النفق.