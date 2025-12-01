نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كازاخستان تطلب من أوكرانيا التوقف عن مهاجمة محطة "CPC" بعد تعطيل صادرات النفط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - طلبت كازاخستان من أوكرانيا، يوم الأحد، التوقف عن مهاجمة محطة البحر الأسود التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين والتي تتعامل مع أكثر من واحد في المئة من النفط العالمي.

وجاء طلب كازاخستان بعد أن أدى هجوم كبير بطائرة مسيرة إلى توقف الصادرات وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للتحميل.

وقالت شركة النفط المركزية الصينية التي تضم مساهمين من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة، إنها أوقفت عملياتها بعد أن تضرر مرسى في محطتها الروسية على البحر الأسود بشكل كبير بسبب هجوم بطائرة دون طيار شنته البحرية الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية إن هجمات الطائرات دون طيار هي ثالث سلسلة من الهجمات على "منشأة مدنية بحتة يتم حماية تشغيلها بموجب معايير القانون الدولي".

وذكرت الوزارة أن كازاخستان "تعرب عن احتجاجها إزاء هجوم متعمد آخر على البنية التحتية الحيوية لتحالف خط أنابيب بحر قزوين الدولي في مياه ميناء نوفوروسيسك".

وأفادت الوزارة في البيان: "إننا نعتبر ما حدث عملا يضر بالعلاقات الثنائية بين جمهورية كازاخستان وأوكرانيا، ونتوقع من الجانب الأوكراني أن يتخذ تدابير فعالة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وأعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، السبت، أن كازاخستان قامت بتفعيل خطتها بشكل عاجل لتحويل مسار تصدير النفط إلى طرق بديلة عقب الهجوم على محطة تحميل لخط أنابيب بحر قزوين.

وأكدت وزارة الطاقة أن الوضع المتعلق بالخط، يقع تحت رقابة خاصة من جانب حكومة كازاخستان.

وأشارت الوزارة إلى أن "نظام خط أنابيب قزوين هو مشروع طاقة دولي، وأي تدخل قسري ضد منشآته يخلق مخاطر مباشرة على أمن الطاقة العالمي ويسبب أضرارا كبيرة للمصالح الاقتصادية لأعضاء الكونسورتيوم، بما في ذلك جمهورية كازاخستان".

وينقل خط أنابيب قزوين النفط الخام من ثلاثة حقول كازاخستانية رئيسية: تنجيز، وكاشاغان، وكاراتشاغاناك.

ووفقا لشركة "كاز ​​ترانس أويل" المشغل الوطني للخط المذكور، تم خلال عام 2024 الماضي عبر هذا الخط نقل 4 ملايين و280 ألف طن من النفط الخام.

ويتم عبر خط أنابيب بحر قزوين تصدير معظم النفط الكازاخستاني وجزء من النفط الروسي، ويعتبر خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم ويجمع روسيا وكازاخستان وشركات عالمية رائدة مثل "شل" و"شيفرون".

وينقل الخط ثلثي صادرات كازاخستان من النفط، والنفط الروسي من الحقول الروسية في بحر قزوين.

وفي عام 2001 تم تشغيل الخط الذي يبلغ طوله 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي.

ويبلغ الحجم السنوي للنفط الذي يتم ضخه عبر خط الأنابيب 67 مليون طن، وفي العام 2021، تم ضخ نحو 60 مليون طن من النفط أو نحو 1.2 مليون برميل يوميا