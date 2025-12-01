نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك مفاجئ.. الرئيس الفينزويلي يلوّح بالتنحي خلال عام ونصف وسط توتر متصاعد مع واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب عن استعداده لترك منصبه خلال مدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، وذلك في نقاشات غير رسمية جرت مع مسئولين أمريكيين، في محاولة لفتح باب للتفاهم مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخفيف الاحتقان القائم بين كاراكاس وواشنطن.

رفض أمريكي ومطالبة بتنحي فوري

ورغم هذا العرض، أكدت الولايات المتحدة تمسكها بموقفها الداعي إلى رحيل مادورو دون أي تأخير، في ظل تصعيد أمريكي واضح في المنطقة شمل إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، ونشر قوة عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي تضم حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف جندي.

اشتباكات بحرية وعمليات مثيرة للجدل

ووفقًا لتقارير أمريكية، فقد قامت القوات الأمريكية بإغراق نحو 20 زورقًا سريعًا منذ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا خلال هذه العمليات.

احتمالات لعمليات عسكرية داخل فنزويلا

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك مؤشرات لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية بحجة مكافحة تهريب المخدرات، دون الإفصاح عن طبيعة أو نطاق هذه العمليات المحتملة.