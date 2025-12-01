نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يكشف نتائج فحص الرنين المغناطيسي ويؤكد: “النتائج كانت مثالية”.. والبيت الأبيض يوضح التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكشف عن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن النتائج كانت "مثالية"، وذلك وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع الصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن قادمًا من ولاية فلوريدا.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول نوع الفحص الذي أجراه:

"أي جزء من الجسم؟ لم يكن الدماغ لأنني أجريت اختبارًا إدراكيًا وحصلت فيه على درجة ممتازة"، موضحًا أن الفحص كان مجرد تصوير بالرنين المغناطيسي دون الكشف تفاصيل إضافية بشأن سبب إجرائه.

البيت الأبيض: ترامب يتمتع بصحة بدنية استثنائية

ورغم إعلان ترامب عن نيته نشر نتائج الفحص، فإن البيت الأبيض لم يكشف حتى الآن عن السبب الطبي وراء إجراء التصوير أو الجزء الذي تم فحصه.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس خضع لـ "تصوير متقدم" في مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري، وذلك ضمن إجراءات الفحص البدني الروتيني الخاص به.

وأضافت ليفيت أن نتائج الفحص تشير إلى أن ترامب لا يزال يتمتع بصحة بدنية استثنائية، ما يبدد أي مخاوف بشأن حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.