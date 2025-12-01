العالم اليوم - بتكوين تهبط 5% وسط مخاوف المستثمرين من المخاطرة

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تهبط 5% وسط مخاوف المستثمرين من المخاطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:16 مساءً - سجلت عملة بتكوين تراجعا حادا مجددا إلى ما دون 90 ألف دولار خلال تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق العملات الرقمية عام 2021، وسط تجدد العزوف عن المخاطرة الذي دفع المستثمرين إلى الإحجام عن الأسهم والأصول المشفرة.

وانخفضت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم 6.1 بالمئة خلال التداول. وبحلول الساعة 0942 بتوقيت غرينتش كانت تراجعت بنحو خمسة في المئة إلى 86754 دولارا متجهة نحو أكبر تراجع يومي منذ أوائل نوفمبر وتحوم بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 80553 دولارا الذي سجلته الشهر الماضي.

وخسرت عملة بتكوين أكثر من 18 ألف دولار في نوفمبر، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو 2021 عندما شهدت العملات المشفرة انهيارا واسعا.

وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في (إكس.تي.تي) "تميل عملة بتكوين إلى أن تكون مؤشرا رائدا لمعنويات المخاطرة بشكل عام في الوقت الحالي، ولا يبشر تراجعها بالخير بالنسبة للأسهم في بداية هذا الشهر".

وانخفضت عملة الإيثر ستة بالمئة، وهي ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد عملة بتكوين، لتصل إلى 2840 دولارا بعد أن فقدت حوالي 22 بالمئة من قيمتها في نوفمبر، في أكبر تراجع منذ هبوطها في فبراير بنسبة 32 بالمئة.