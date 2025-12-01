نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب محمد رزق: مصر وألمانيا شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى برلين تمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا. وأضاف رزق: "هذه الزيارة تؤكد حرص مصر على التواصل المستمر مع الشريك الألماني لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."



لقاءات مع كبار المسؤولين



وأشار رزق إلى أهمية اللقاءات المزمع عقدها بين الوزير المصري ونظيره الألماني وعدد من كبار المسؤولين البرلمانيين وممثلي المراكز البحثية وصانعي القرار، موضحًا أن هذه الاجتماعات ستسهم في تعزيز الحوار السياسي وتوطيد أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري



وأوضح عضو لجنة الشئون الخارجية أن مشاركة وزير الخارجية المصري في منتدى الأعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات الألمانية تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقال رزق: "تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين مصر وألمانيا سيدعم التنمية المستدامة في مصر ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية."

وأضاف النائب رزق أن هذه الزيارة تعكس رؤية القيادة المصرية في توسيع شراكاتها الدولية بما يخدم المصالح الوطنية، مؤكدًا أن مصر وألمانيا تسعيان معًا لتعميق التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.