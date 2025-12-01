نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توغلات إسرائيلية جديدة جنوب سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط الجنوب السوري، وسط تقارير إعلامية محلية تشير إلى توسّع نطاق التوغلات بالقرب من ريف القنيطرة خلال الساعات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه خط الفصل توترات متكررة في المناطق الحدودية.

تحرك جديد في محيط قرية أبو قبيس

أفادت وسائل إعلام سورية بأن دوريات إسرائيلية تحركت داخل محيط قرية أبو قبيس بريف القنيطرة، مع إطلاق نار في الهواء لإبعاد المدنيين عن المنطقة، وفقًا للرواية المحلية. وأضافت التقارير أن القوة المشاركة ضمّت أربع عربات عسكرية وعددًا من الجنود، إلى جانب دبابتين صعدتا إلى منطقة تلة الجمرية شمالي القنيطرة.

توغل ثانٍ خلال ساعات

وبحسب المصادر ذاتها، يُعد هذا التحرك الثاني خلال ساعات، إذ تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن دخول آليات إسرائيلية أخرى إلى منطقة تل أبو قبيس واتجاهها نحو قمة التل المحاذي لقرية عين زيوان.

حواجز وتفتيش في ريف القنيطرة

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ذكرت تقارير محلية أن قوات إسرائيلية أقامت حاجزًا عسكريًا في بلدة جباتا الخشب، إضافة إلى توغل آخر في قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط. وأشارت إلى أن القوات قامت بعمليات تفتيش للمارة بين منطقتي أم باطنة وجبا.