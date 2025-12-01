نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تؤكد: لا علاقة مباشرة مع حكومة الشرع في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر وزيرها عباس عراقجي، عدم وجود أي علاقة مباشرة بين إيران والحكومة السورية الحالية، موضحًا أن موقف طهران يتسم بالمراقبة الدقيقة للأوضاع في سوريا دون التعجيل بتطبيع العلاقات الدبلوماسية. وأكد عراقجي أن إيران تتابع التطورات عن كثب لكنها ليست على عجلة لإقامة علاقات رسمية مع دمشق.

الرئيس السوري أحمد الشرع

متابعة الأوضاع عن كثب

أوضح وزير الخارجية الإيراني أن إيران تراقب الوضع السوري بدقة، مشددًا على أن أي تحرك دبلوماسي سيتم بعد دراسة شاملة للظروف الداخلية والإقليمية. ولفت عراقجي إلى أن طهران لم تتخذ أي خطوات عملية للتقارب مع حكومة الشرع، وأن التزامها الرئيسي يتمثل في حماية مصالحها الوطنية ومصالح مواطنيها في المنطقة.

موقف إيران من العلاقات الدبلوماسية

أكد عباس عراقجي أن إيران لا تسعى إلى الإسراع في إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية الحالية، مشددًا على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون محسوبة وبما يتوافق مع مصالح البلاد الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى أن التركيز الحالي ينصب على رصد الأحداث عن كثب وتأمين مصالح إيران على المستويين الإقليمي والدولي.

حقوق إيران النووية غير قابلة للتنازل

شدد وزير الخارجية الإيراني على أن حقوق إيران الأساسية في مجال الطاقة النووية ليست خيارًا قابلًا للتنازل أو المساومة. وأوضح أن طهران ملتزمة بتطوير قدراتها النووية السلمية وفق الاتفاقيات الدولية، دون التنازل عن أي حق من حقوقها، مع التأكيد على أن السياسة الإيرانية تجاه سوريا وأي دولة في المنطقة تتم وفق حسابات دقيقة ومصالح استراتيجية واضحة.