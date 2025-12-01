نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القصف الإسرائيلي يتواصل على شرق غزة وسط دمار ومعاناة متصاعدة للمدنيين في المقال التالي

تواصلت الاشتباكات والعمليات العسكرية المكثفة في قطاع غزة، مع تعرض عدة مناطق شرقية للقصف الإسرائيلي المتواصل، مما أسفر عن مزيد من الدمار والخسائر البشرية والمادية بين المدنيين.

استهداف شرقي المخيمات والأحياء السكنية

تتعرض مناطق مثل حي الزيتون ومخيم البريج وحي التفاح لقصف مكثف، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها بشكل متكرر نحو شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ما أسفر عن أضرار واسعة في البنية التحتية ومنازل المواطنين، وأدى إلى زيادة المعاناة الإنسانية للسكان.

كما شهد حي الزيتون استشهاد أحد المواطنين نتيجة استهداف مباشر بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية، فيما تستمر العمليات العسكرية في حي الشجاعية وحي التفاح شرقي مدينة غزة، مع إطلاق نيران كثيفة وقذائف مدفعية بشكل متواصل.

تصعيد في خان يونس وشمال القطاع

لا تزال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تشهد عمليات نسف متكررة من قبل القوات الإسرائيلية، التي تنتشر بآلياتها العسكرية وتستهدف منازل المدنيين وممتلكاتهم مباشرة، ما يعكس تصاعد وتيرة العنف في جنوب القطاع.

وفي شمال غزة، تتواصل القذائف والانفجارات في المناطق الشرقية لبلدة جباليا، وسط استمرار العمليات العسكرية في محيط تلك المناطق، ما يضاعف حالة الرعب والخسائر بين السكان المحليين.

استهداف المناطق الغربية ونازحي خان يونس

شهدت الساعات الأولى من اليوم إطلاق نيران كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية نحو المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، خصوصًا مناطق المواصي المكتظة بالنازحين، بالإضافة إلى استهداف منطقتي السودانية وميناء غزة غرب مدينة غزة.

ويعكس هذا التصعيد استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول القطاع، مع تزايد الخطر على المدنيين الذين يجدون أنفسهم بين قصف مستمر وانعدام أماكن آمنة للحماية.

تداعيات القصف على المدنيين والبنية التحتية

أدى القصف الإسرائيلي المكثف إلى دمار واسع في المنازل والمرافق العامة، كما تسبب في نزوح آلاف الأسر من مناطقها الآمنة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويخلق أزمة إنسانية متفاقمة داخل القطاع.

وتؤكد تقارير ميدانية استمرار حالة الرعب والخوف بين السكان، وسط نقص في الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه في بعض المناطق، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الإغاثة المحلية والدولية.

تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بوتيرة مرتفعة، مع استهداف مناطق شرقية وغربية بشكل متواصل، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين ويؤدي إلى دمار واسع في الممتلكات. وتبقى الحاجة ملحة لتدخل عاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين، وسط استمرار القصف والاشتباكات.