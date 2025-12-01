نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاسة التصويت في السفارة المصرية بأثينا خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

شهدت السفارة المصرية في العاصمة اليونانية أثينا انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصرية، وسط أجواء منظمة وسلسة منذ فتح أبواب السفارة أمام المواطنين صباح اليوم.

بدء التصويت واستقبال الناخبين

فتحت السفارة أبوابها أمام المواطنين ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، ضمن التصويت في 20 دائرة انتخابية، 19 منها ملغاة ودائرة واحدة تُجرى فيها جولة الإعادة.

وقد جرت العملية الانتخابية بسهولة ويسر، إلا أن أعداد الناخبين في الوقت الحالي لا يمكن مقارنتها بالمعدلات التي شهدتها المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات، نظرًا لاقتصار هذه الجولة على عدد محدود من الدوائر.

أسباب التفاوت في الإقبال

يعود التفاوت في حجم الإقبال إلى عدة عوامل أبرزها:

اقتصار التصويت على 20 دائرة فقط، مما يقلل من عدد الناخبين المتوقع حضورهم.

توافق أيام التصويت مع أيام العمل الرسمية في اليونان، ما قد يؤثر على الحركة خلال الساعات الصباحية.

كما شهدت اللجنة الانتخابية خلال اليوم التصويت زيادة ملحوظة بعد الساعة الثالثة والرابعة عصرًا، حيث توافد المواطنون بعد انتهاء دوامهم الرسمي.

إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية بسلاسة

تتولى اللجنة الانتخابية بالسفارة تنظيم عملية التصويت بشكل كامل، مع متابعة مستمرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتقديم الدعم الكامل للناخبين.

كما يتواجد أعضاء البعثة الدبلوماسية منذ الصباح لتسهيل كافة مراحل الإدلاء بالأصوات، والتأكد من سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة، مع تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان توفير كل الاحتياجات اللوجستية للناخبين.

موعد إغلاق التصويت

حددت اللجنة الانتخابية بالسفارة انتهاء عملية التصويت الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث يتم إغلاق أبوابها أمام المواطنين بعد ذلك لضمان إتمام فرز الأصوات والإجراءات الرسمية حسب القانون.

تجري عملية التصويت في السفارة المصرية بأثينا بسلاسة منذ بداية اليوم، وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين خلال ساعات العصر، مع تنظيم كامل من اللجنة الانتخابية وأعضاء البعثة الدبلوماسية لضمان تصويت آمن ومنظم لكل المواطنين.