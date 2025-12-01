نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تراجع ملفات الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة خلال فترة بايدن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع دراسة ملفات جميع الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة خلال فترة سلفه جو بايدن.

وقالت ليفيت للصحفيين: "تقوم إدارة ترامب حاليا بمراجعة ملفات جميع الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال فترة جو بايدن بتمحيص دقيق. وأن أي شخص يعتقد بأنه يشكل تهديدا لبلدنا أو مواطنينا سيتم ترحيله".

وشنت موجة جديدة من الانتقادات على المهاجرين بالولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أكدت ليفيت ردا على اعتقال مواطنين أفغانيين بتهم الإرهاب في 29 نوفمبر الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أطلقت العنان لأزمة أمن قومي في البلاد "لا يمكن المبالغة في حجمها".

وفي اليوم نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن بيانات داخلية من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن مسؤولي الأمن الأمريكيين صنفوا أكثر من 5000 مواطن أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ عام 2021 كتهديدات محتملة للأمن القومي.

كما وجهت الخارجية الأمريكية برقية إلى كل البعثات طالبت فيها برفض أي طلب تأشيرة من مواطنين أفغان، كما تم تعليق برنامج التأشيرات الخاصة للمتعاونين الأفغان مع الجيش والاستخبارات الأمريكية عمليا، رغم وجود مئات الآلاف من الطلبات المعلقة خارج الولايات المتحدة