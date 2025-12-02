نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشارلز الثالث يجرد أخاه أندرو من آخر ألقابه الملكية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فقد الأخ الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث، أندرو ماونتباتن-ويندسور، رسميا آخر ألقابه الملكية على خلفية فضيحة علاقاته مع الممول الأمريكي جيفري إبستين سيء الصيت.

وجاء في منشور رسمي في "The Gazette": "أمر الملك بإلغاء تعيين أندرو ألبرت كريستيان إدوارد ماونتباتن-ويندسور كفارس رفيق لأشرف وسام الرباط، المؤرخ في 23 أبريل 2006، وحذف اسمه من سجل هذا الوسام" وهو أعلى وسام فروسية في بريطانيا وأحد أقدم الأوسمة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أمر الملك البريطاني "بإلغاء وتعطيل تعيين أخيه كفارس للوسام الملكي الفيكتوري، المؤرخ في 19 فبراير 2011، وحذف اسمه من سجل هذا الوسام المذكور". كما في الحالة السابقة، يتم منح العضوية في هذا الوسام شخصيا من قبل العاهل مقابل الخدمات المقدمة للسيادة أو أحد أفراد العائلة المالكة.

وأشارت صحيفة "الديلي تلغراف" إلى أن الأمر يتعلق بآخر لقبين ملكيين كان أندرو ماونتباتن-ويندسور يحملهما. ففي نوفمبر الماضي، حُرم من لقب "أمير"، وكذلك حرم من حقه في استخدام المخاطبة الرسمية ولقب "صاحب السمو الملكي".

في عام 2019، اضطر الأمير أندرو آنذاك إلى التخلي عن أداء الواجبات الرسمية كعضو في العائلة المالكة بسبب الفضيحة الناجمة عن قضية إبستين. حدث ذلك بعد أن وجهت الأمريكية فيرجينيا جوفري اتهامات ضده، مدعية أنه كان من بين عدة رجال أجبروها على ممارسة الجنس معهم عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

على مر السنين، نفى الأمير هذه الاتهامات، ومع ذلك، بعد أن رفعت جوفري دعوى قضائية ضده في الولايات المتحدة، لجأ إلى تسوية النزاع خارج المحكمة، حيث دفع للمرأة تعويضا بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 15 مليون دولار) وفقًا للوسائل الإعلامية،. وفي عام 2022، بقرار من إليزابيث الثانية، حرم الأمير من الرتب العسكرية الفخرية ودور الرعاية للعديد من المنظمات العامة.

وأوقف إبستين من قبل سلطات إنفاذ القانون في ولاية نيويورك في 6 يوليو 2019. وادعت النيابة أن هناك أدلة على أنه في الفترة من 2002 إلى 2005، نظم زيارات لعشرات الفتيات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن تبلغ من العمر 14 عاما. وشملت دائرة أصدقاء ومعارف إبستين عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في العديد من الدول الأخرى (بما في ذلك رؤساء دول سابقين)، ورجال الأعمال الكبار، ونجوم عالم الترفيه. وتوقفت الملاحقة الجنائية للممول في الولايات المتحدة بعد انتحاره في زنزانته في 10 أغسطس 2019.