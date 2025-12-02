نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: عملية دهس قرب الخليل وابجيش الإسرائيلي يستنفر بحثا عن المنفذ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بأنه وبحسب بلاغ أولي، أصيبت شابة بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب كريات أربع بالضفة الغربية.

وأضاف الإعلام العبري أن قوات الأمن باشرت بملاحقة المركبة التي فرت من المكان بعد الحادث.

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي في بيان إن "القوات هرعت إلى منطقة مفترق يهودا في لواء يهودا قرب الخليل عقب تلقي بلاغ عن عملية دهس، حيث ردت القوة بإطلاق النار.

وأكد الجيش أن قوات إسرائيلية تجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذ العملية