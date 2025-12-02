العالم اليوم - إنتل تعتزم استثمار 208 ملايين دولار إضافية في ماليزيا

انتم الان تتابعون خبر إنتل تعتزم استثمار 208 ملايين دولار إضافية في ماليزيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:32 صباحاً - أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن شركة إنتل (Intel) الأميركية العملاقة لتصنيع الرقائق ستضخ استثماراً إضافياً بقيمة 208 ملايين دولار أميركي في عملياتها الماليزية، مما يعزز دور البلاد في سلسلة الإمداد العالمية لأشباه الموصلات.

تُعد ماليزيا سادس أكبر مُصدِّر للرقائق الدقيقة في العالم، وتستحوذ على 13 بالمئة من السوق العالمية لتغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.

ونشر أنور إبراهيم على فيسبوك مساء الاثنين أنه التقى في وقت سابق بالرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، مشيراً إلى أن قرار إنتل جاء "بناءً على الثقة في خطط البلاد طويلة الأمد".

وأضاف أن "إنتل أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 860 مليون رينغيت (208 ملايين دولار) لجعل ماليزيا مركزاً لعمليات التجميع والاختبار الخاصة بها".

يُذكر أن إنتل كانت قد تعهدت في عام 2021 باستثمار 7 مليارات دولار لبناء مصنع متقدم لتغليف الرقائق في ولاية بينانغ، المركز الإلكتروني للبلاد.

وأكد أنور أمس الاثنين أن مصنع بينانغ الآن "مكتمل بنسبة 99%"، وأن الشركة الأميركية عبرت عن تقديرها لدعم الحكومة الماليزية.

وتُعد الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لصادرات ماليزيا من أشباه الموصلات. ووفقاً لوزير التجارة، شحنت ماليزيا سلعاً ومنتجات كهربائية وإلكترونية بقيمة 120 مليار رينغيت (28 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة العام الماضي، نصفها تقريباً مرتبط بالرقائق.