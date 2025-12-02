العالم اليوم - مارفل تنوي شراء "Celestial AI" في صفقة بمليارات الدولارات

انتم الان تتابعون خبر مارفل تنوي شراء "Celestial AI" في صفقة بمليارات الدولارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:32 صباحاً - نقل موقع ذا إنفورميشن عن مصادر أن شركة مارفل تكنولوجي الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية في محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة سيلستيال إيه.آي الناشئة للرقائق الإلكترونية في صفقة ستتم بالنقد والأسهم وتقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.

وذكر التقرير أمس الاثنين أن السعر الإجمالي للصفقة، الذي يتضمن قدرا يتوقف سداده على تحقيق الشركة أهدافا محددة، قد يتجاوز خمسة مليارات دولار، وأن الإعلان عن الصفقة قد يتم اليوم الثلاثاء.

ولم ترد مارفل ولا سيلستيال إيه.آي حتى الآن على طلبات وكالة رويترز للتعليق. كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد.

ومارفل شركة لصناعة رقائق الشبكات تبلغ قيمتها السوقية 78.54 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. وتتنافس مع برودكوم على أعمال مزودي الشرائح الإلكترونية وخدمات الشبكات.

ومن شأن إتمام هذه الصفقة أن يعزز أنشطة مارفل ويسلط الضوء على الطلب المستمر على أعمال الحوسبة.

وجمعت سيلستيال إيه.آي، المدعومة من وحدة تابعة لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.دي.إم) 250 مليون دولار من رأس المال الاستثماري في مارس آذار ليصل إجمالي ما جمعته إلى 515 مليون دولار.