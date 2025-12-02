العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم في زابوريجيا وتسيطر على بلدتين

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تتقدم في زابوريجيا وتسيطر على بلدتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:28 مساءً - تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف الجبهات، حيث تستمر في توسيع سيطرتها على بلدات وقرى ومدن جديدة في مختلف جبهات القتال من خاركوف في الشمال الشرقي إلى خيرسون في جنوب البلاد.

وبينما أعلنت روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء سيطرة قواتها على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولوتشانسك في خاركيف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أيضا، عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوريجيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء 30 نوفمبر، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

وأظهرت لقطات فيديو قيام وحدات من قوات الحرس الثاني الروسي أثناء سيطرتها على مدينة كراسنوارميسك في دونيتسك، مبينة رفع الجنود الروس أعلام الاتحاد الروسي على مداخل المدينة، وفي جميع أحياءها، وعلى مبنى الإدارة.

السيطرة على مساحة واسعة

تشير تقارير ميدانية إلى أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي من السيطرة أراض كثيرة في جبهات القتال المختلفة في أوكرانيا، بدءا من مقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي مرورا بلوغانسك ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا، وانتهاء بخيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأوضحت التقارير أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحة بين 700 و750 كيلومترا مربعا، غالبيتها العظمى في مقاطعات دونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

الجيش الأوكراني: ما زلنا نسيطر على الجزء الشمالي من بوكروفسك

في أوكرانيا، قالت القوات التي تقاتل في مدينة بوكروفسك لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الجزء الشمالي من المدينة الاستراتيجية الواقعة في شرق البلاد.

وذكر الفيلق السابع للرد السريع التابع للقوات الهجومية المحمولة جوا أنه شن هجمات على مواقع في جنوب المدينة حيث تتواجد القوات الروسية.