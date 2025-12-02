العالم اليوم - عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الأمن المائي

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الأمن المائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:28 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يوم الثلاثاء أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي في جلسة حوارية بالعاصمة برلين نظمته مؤسسة Körber Stiftung الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المراكز البحثية البارزة في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من صناع السياسات والخبراء المعنيين بالشئون الدولية ، وفق بيان للخارجية.

وعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل، مؤكدا رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الجلسة رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانب آخر، استعرض الوزير الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك أهمية المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام.

كما شدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ولإغاثية والطبية إلى سكان القطاع في ظل الوضع الإنساني بالغ التدهور.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى التطورات في عدد من الملفات الإقليمية ومن بينها الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مستعرضا جهود مصر الرامية لدعم الاستقرار والحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول سبل تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد أن مصر ستواصل دورها البناء عبر بناء جسور التعاون بين مختلف الدول، والتزامها بدعم مقاربات شاملة لحل الأزمات الإقليمية وفقا لمبادئ القانون الدولي.