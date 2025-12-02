نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: روسيا منفتحة على محادثات السلام ولكن عليها تحقيق أهدافها المحددة في إطار مجلس الأمن المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرملين، إن روسيا منفتحة على محادثات السلام ولكن عليها تحقيق أهدافها المحددة في إطار مجلس الأمن المشترك.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".