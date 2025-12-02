العالم اليوم - نتنياهو يشترط منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى الجولان

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يشترط منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى الجولان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 03:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما تتوقعه إسرائيل من الجانب السوري هو إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة دمشق وحتى المنطقة العازلة في الجولان.

وأضاف نتنياهو أن "التوجه الإيجابي، وبفهم هذه المبادئ، يمكن أن يقود إلى التوصل لاتفاق مع السوريين"، في تلميح إلى استعداد مشروط لفتح مسار تفاوضي إذا ما تم الالتزام بالمطالب الأمنية الإسرائيلية.

والإثنين، جدد الرئيس الأميركي، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، تحذيره للحكومة الإسرائيلية من اتخاذ أي إجراءات قد تعيق مسار الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد ترامب أنه من "المهم للغاية" أن تحافظ إسرائيل على "حوار قوي وحقيقي" مع سوريا، مشددا على أن "لا شيء يجب أن يحدث بما يعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة".

واعتبر ترامب أن سوريا وإسرائيل "ستكون لهما علاقة طويلة ومزدهرة معا ممكنة من خلال هذا الحوار القوي والحقيقي"، في إشارة إلى جهود الإدارة الأميركية لتسهيل اتفاق بين الجانبين.

يأتي تصريح نتنياهو في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان، وهي منطقة خالية من السلاح بموجب اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، ودخلت قواتها المنطقة العازلة في 8 ديسمبر الماضي.

وفي فبراير 2025، طالب نتنياهو بـ"نزع سلاح كامل لجنوب سوريا" (درعا، القنيطرة، السويداء)، محذرا من عدم السماح لقوات الجيش السوري الجديد بالدخول جنوب دمشق.