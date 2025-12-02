نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عون للبابا: شكرًا لكم لأنكم استمعتم إلينا ولأنكم استودعتم لبنان رسالة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارة البابا حملت رسالة مصالحة، مشددًا على أن لبنان ما زال نموذجًا للعيش المشترك والقيم الإنسانية، معبرًا عن تقديره لمحبة البابا للبنان وشعبه.

وقال عون خلال مغادرة البابا ليوم الرابع عشر من مطار رفيق الحريري الدولي: "صاحبَ القداسة نلتقي اليوم في ختام زيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه. فخلال الأيام الماضية، حملتم إلى لبنان كلمات رجاء وأمل، وجلتم بين مناطقه، والتقيتم بشعبه الذي استقبلكم بكافة طوائفه وإنتماءته بمحبةٍ كبيرة تعكس توقه الدائم للسلام والاستقرار".

وتوجه إلى البابا قائلا: "لقد جئتم إلى لبنان حاملين رسالة سلام، وداعين إلى المصالحة، ومؤكّدين أن هذا الوطن الصغير في مساحته، الكبير برسالته، ما زال يشكّل نموذجًا للعيش المشترك وللقيم الإنسانية التي تجمع ولا تفرّق. وفي كلماتكم، وفي لقاءاتكم مع أبناء هذا البلد، لمسنا عمق محبتكم للبنان وشعبه، وصدق رغبتكم في أن يبقى وطن الرسالة، وطن الحوار، وطن الانفتاح، وطن الحرية لكل انسان والكرامة لكل إنسان فشكرا لكم يا صاحبَ القداسة، لأنكم استمعتم إلينا".

وتوجه بالشكر إلى البابا قائلا: "شكرا لأنكم استودعتم لبنانَ رسالةَ السلام. وأنا بدوري أقولُ لكم بأننا سمعنا رسالتكم. وأننا سنستمر في تجسيدها، ومع شكرنا، تظل لنا أمنية يا صاحب القداسة وهي أن نكون دائما في صلواتِكم، وأن تتضمن عظاتكم لكل مؤمن ومسؤول في هذا العالم التأكيد على أن شعبَنا شعب مؤمن يرفض الموت والرحيل، شعب مؤمن قرر الصمود بالمحبة والسلام والحق. شعب مؤمن يستحق الحياة وتليق به.

وأضاف: "وإذ نودّعكم، لا نودع ضيفا كريما فحسب، بل نودع أبا حمل إلينا طمأنينة وذكرنا بأن العالم لم ينسَ لبنان، وأن هناك من يصلّي لأجله ويعمل من أجل السلام عشتم يا صاحبَ القداسة عاش السلام وعاشَ لبنان".