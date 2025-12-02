نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تطلب من فنزويلا استئناف رحلات الطيران للمهاجرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت سلطات الطيران الفنزويلية بأنها تلقت من الولايات المتحدة طلبا لاستئناف الرحلات الجوية للمهاجرين الفنزويليين.

ونقلت القناة التلفزيونية الفنزويلية "VTV" عبر صفحتها على "تلغرام" بيانا عن السلطات جاء فيه: "تعلن سلطات الطيران الفنزويلية أنها تلقت طلبًا من الحكومة الأمريكية لاستئناف رحلات الطيران للمهاجرين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا".

يشار إلى أنه في يوم 29 نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا

وتتهم واشنطن السلطات الفنزويلية بالتقصير في مكافحة تهريب المخدرات. من جانبها رفضت السلطات الفنزويلية بشدة الإعلان الأمريكي في اليوم نفسه، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى إدانة هذا التصرف.