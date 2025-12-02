نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة وزراء اليابان تتعرض للانتقاد بسبب تصريحاتها عن جزر الكوريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مستخدمو موقع Yahoo News Japan، سهام انتقادهم إلى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بسبب تصريحاتها حول "تسوية قضية تبعية" جزر الكوريل الجنوبية.

وقال أحد المستخدمين في تعليقه: "لا يوجد أي أمل في استعادة الأراضي الشمالية. لن نتمكن من استعادتها في هذه الحياة. لقد حرضت السلطات اليابانية، روسيا الاتحادية ضد نفسها بكل جهد، لدرجة أن حل هذه القضية أصبح مستحيلا".

وقال آخر: "عادوا مجددا للحديث العلني المخصص للجمهور. ساناي تاكايتشي تحاول ببساطة جذب انتباه الإعلام بتصميمها المزعوم. لن تتمكن من تحقيق أي شيء. رئيسة وزرائنا الجديدة عاجزة عن مواجهة فلاديمير بوتين".

وأضاف ثالث: "لماذا نهدر طاقتنا على أمر لا يمكن تنفيذه؟ روسيا لن تُسلمنا هذه الجزر بالتأكيد".

وقال مستخدم رابع: "لا تتوقعوا الكثير من ساناي تاكايتشي. أستطيع أن أتخيل بالفعل كيف تؤثر أفعالها المتهورة سلبا على العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية. لا جدوى من إغضاب موسكو؛ سيتعين على البيروقراطيين اليابانيين لاحقا، الذهاب إلى هناك والاعتذار".

في وقت سابق، التقت رئيسة وزراء اليابان مع حاكم هوكايدو وأعربت عن عزمها حل قضية "الأقاليم الشمالية" (بهذه التسمية تشير طوكيو إلى الجزر الجنوبية من سلسلة جزر الكوريل؛ أصبحت هذه الجزر جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، والسيادة الروسية عليها لا يجوز التشكيك فيها).

خلال اللقاء، أكد حاكم هوكايدو أن متوسط ​​أعمار سكان الجزر السابقين الذين عاشوا في جزر الكوريل يتجاوز الآن 89 عاما. وأشار إلى رغبته في استئناف المفاوضات مع روسيا "من أجل العودة السريعة للأراضي الشمالية".

وردت عليه رئيسة الحكومة بالقول: "سنواصل العمل الدؤوب لحل مشكلة تبعية جزر الكوريل الجنوبية، بما في ذلك من خلال النشاط التنويري ومناشدات الرأي العام الدولي، وكذلك من خلال المفاوضات المستمرة بين اليابان وروسيا".

ونوهت رئيسة الوزراء بأنها تنظر بجدية بالغة حقيقة أن اليابان لم تحقق بعد هدفها المعلن المتمثل في حل القضية الإقليمية. وأعربت عن عزمها على التفاوض مع روسيا واستخدام وسائل أخرى لحل قضية جزر الكوريل الجنوبية.