بوتين: روسيا لا تنوي محاربة أوروبا لكنها مستعدة للحرب ضدها عند الضرورة

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين اليوم إن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع الدول الأوروبية، ولكن إذا بدأت أوروبا الحرب فروسيا مستعدة لها "الآن فورا".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو فقد يؤدي بسرعة إلى "وضع عندما لن يكون هناك أحد لنتفاوض معه".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوروبا تعيق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

أكد الرئيس بوتين أن بروكسل تطرح مقترحاتٍ لخطة سلام غير مقبولة لروسيا. وأضاف في الوقت نفسه أن أوروبا نأت بنفسها عن المفاوضات.

وقال رئيس الدولة: "[في أوروبا] تبنوا فكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ويبدو أنهم ما زالوا يعيشون في هذه الأوهام. <...> ليس لديهم أجندة سلام [لأوكرانيا]. إنهم يقفون إلى جانب استمرار الحرب".