العالم اليوم - بوتين: "نحن مستعدون" إذا كانت أوروبا تسعى لحرب مع روسيا

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 06:24 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،يوم الاثنين، أن روسيا "مستعدة" للحرب مع أوروبا إذا أرادت الأخيرة ذلك، متّهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا قبل لقائه مبعوثَين أميركيَّين.

وقال بوتين قبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، "لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا".

وأضاف أن القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا، وهو ما تعتبره موسكو غير مقبول على الإطلاق.

من جانب آخر، قال الرئيس الروسي أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.

ووصف بوتين الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات بالقرب من تركيا بأنها قرصنة، وكشف أن روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية.

وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية ووكالة تريبيكا للشحن البحري إن ناقلة ترفع العلم الروسي محملة بزيت دوار الشمس أبلغت عن تعرضها لهجوم قبالة الساحل التركي، ولكن أفراد طاقمها البالغ عددهم 13 لم يتعرضوا لأي إصابات.

وقالت أوكرانيا إنه لا علاقة لها بالأمر.