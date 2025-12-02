الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة
جدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغله في قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا.
وأفادت الوكالة السورية الرسمية سانا، بأن قوةً للاحتلال مؤلفة من دبابتين و14 آلية ومركبة عسكرية توغلت اليوم باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وعمدت إلى عرقلة حركة المرور، وتفتيش المارة، وذلك بعد يوم واحد من تعرض القرية إلى توغل آخر إلى جانب تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، وتل أبو قبيس وقرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.
تجدر الإشارة إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فضّ الاشتباك مع سوريا الموقع في عام 1974، حيث تطالب دمشق باستمرار المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من جنوب أراضي البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.