الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة

الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرةجدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغله في قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية سانا، بأن قوةً للاحتلال مؤلفة من دبابتين و14 آلية ومركبة عسكرية توغلت اليوم باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وعمدت إلى عرقلة حركة المرور، وتفتيش المارة، وذلك بعد يوم واحد من تعرض القرية إلى توغل آخر إلى جانب تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، وتل أبو قبيس وقرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

تجدر الإشارة إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فضّ الاشتباك مع سوريا الموقع في عام 1974، حيث تطالب دمشق باستمرار المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من جنوب أراضي البلاد.