ترامب يعقد جلسة لمجلس الوزراء وسط ملفي أوكرانيا وفنزويلا

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلسة لمجلس وزرائه في البيت الأبيض، في وقت يجري فيه المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف اجتماعًا مع الرئيس الروسي في موسكو، وتصاعد التوترات حول فنزويلا.

وجرت الجلسة، كالسابق، في وضع مفتوح مع مشاركة الصحافة، مما أتاح لوزراء الحكومة الأمريكية فرصة لتوضيح أجندة العمل الحالية لوزاراتهم.

وتمثل هذه الجلسة التاسعة من نوعها خلال ولاية ترامب الثانية، بعد أن كان الاجتماع السابق قد عُقد في التاسع من أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن جدول أعمال رسمي مسبقا، فقد كان متوقعا أن يناقش ترامب ووزراؤه خلال الجلسة الجهود الجارية لإحلال السلام في أوكرانيا، والتي يشارك فيها المبعوث الخاص ويتكوف الموجود حاليا في موسكو وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.

كما كان من المتوقع أن يتناول الاجتماع العمليات العسكرية الأمريكية ضد كارتلات المخدرات في البحر الكاريبي، وذلك في ضوء تقارير تفيد بأن وزير الحرب بيت هيغسيث أصدر تعليمات بـ "إنهاء" الناجين من الضربات الأمريكية التي تستهدف سفن مهربي المخدرات قبالة ساحل فنزويلا.

هذا وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لقاء مع الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو.