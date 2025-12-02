العالم اليوم - اعتقال لاعب سابق بمنتخب إنجلترا بشبهة الاغتصاب

انتم الان تتابعون خبر اعتقال لاعب سابق بمنتخب إنجلترا بشبهة الاغتصاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 09:24 مساءً - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة اعتقلت لاعبا سابقا في المنتخب الإنجليزي والبريميرليغ، في مطار ستانستد غرب لندن، للاشتباه في تورطه بمحاولة اغتصاب.

وأفادت صحيفة "ذا صن"، مساء الإثنين، أن اللاعب احتجز بناء على شكوى تقدمت بها شريكته السابقة قبل عدة أسابيع، زاعمة أن الحادثة وقعت خلال فترة علاقتهما.

وبحسب الصحيفة، جرى توقيف اللاعب عند نقطة فحص جوازات السفر في المطار، ليلة الأحد، قبيل صعوده إلى طائرته، بعد أن تبين أنه مطلوب على خلفية القضية.

وأوضحت الشرطة في بيان: "تم اعتقال رجل للاشتباه في محاولة اغتصاب، وقد أفرج عنه بكفالة حتى موعد في أواخر فبراير 2026، بينما تتواصل التحقيقات".

وأشارت التقارير إلى أن السلطات أخذت بصمات اللاعب وعينات من حمضه النووي، وتم احتجازه لساعات قبل أن يطلق سراحه بكفالة.

ولم تكشف هوية اللاعب لدواعٍ قانونية، لكن صحيفة "ذا صن" أفادت بأنه معروف إعلاميا، واعتقاله تسبب في حالة من الارتباك داخل المطار.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن الشرطة البريطانية أجرت مقابلات مع المشتكية، وقدمت لها الدعم النفسي والمشورة القانونية.