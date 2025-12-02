نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل في غور الأردن لعزل القرى الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها البعض.

وأضافت الصحيفة أن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.

وذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره بالإضافة إلى جرف الدفيئات الزراعية، والمستودعات، والأنابيب، وخزانات المياه، والنباتات، وغيرها.

وفي التفاصيل، يقول المصدر إن الجيش يهدف لإنشاء "حاجز" بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية التي تشكل "نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش منح سكان المنطقة بضعة أيام لتقديم اعتراضاتهم على الإخلاء.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يجري حاليا مراحل متقدمة من بناء جدار فاصل جديد في عمق وادي الأردن على بعد 12 كيلومترا على الأقل غرب الحدود الأردنية.

وسيعزل الجدار المستوطنات الزراعية والرعوية الفلسطينية عن أراضيها، وسيعزل المستوطنات الفلسطينية عن بعضها البعض، وفقا لنموذج جدار الفصل في غرب الضفة الغربية.

ووفقا لمصدر أمني، فإن هذا هو الجزء "ج" من الجدار الكامل.

ويوم الأحد وبعد عشرة أيام فقط من علم السكان بنية الجيش مصادرة أراضيهم لأغراض عسكرية، أصدر ممثلو الإدارة المدنية أمرا لخمس عائلات بهدم وتفكيك المباني والدفيئات الزراعية التي سيمر عبرها الجزء الجنوبي من الجدار، الواقع بين عين شبلي وخربة عاطوف، خلال سبعة أيام.

ومن المفترض أن يحيط الجزء المخطط له أيضا بتجمع رعاة خربة يرزا، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 400 دونم، ويعيش فيها 70 شخصا ويعتاشون على تربية آلاف الأغنام.

ويثير هذا الحصار قلقا بالغا لدى السكان الذين لا يعرفون القيود الإضافية التي ينوي الجيش فرضها على تحركهم، والترتيبات التي سيتخذها لخروجهم إلى المؤسسات التعليمية والعيادات والأسواق وغيرها من الخدمات في البلدات المحيطة، ولرعي الأغنام.

وتشير وثيقة عسكرية من أواخر أغسطس هذا العام موقعة من اللواء آفي بلوط من القيادة المركزية، إلى أن الجدار الفاصل الجديد جزء من مشروع عسكري يُسمى "السلك الثاني".

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، سيتكون الجدار من طريق دوريات معبّد، سيرافق جزء منه "حاجز طبيعي"، وسيتكون جزء آخر من سدود ترابية وخنادق.

وسيضاف الجدار الجديد الذي سيقطع فعليا طرق وصول مختلفة للفلسطينيين، إلى قيود المرور القائمة بما في ذلك البوابات الحديدية المغلقة على الطرق الجانبية، وحاجز تياسير المغلق من الشمال، وحاجز الحمرا، حيث تُؤخّر المركبات لساعات طويلة.