العالم اليوم - كأس العرب.. السعودية تتخطى عقبة عمان بثنائية

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره العماني بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

وساهم القائد سالم الدوسري بصناعة هدفي "الأخضر"، حيث مرر كرتين حاسمتين لفراس البريكان وصالح الشهري في الدقيقتين 55 و77 على التوالي، ليمنح السعودية التقدم. وسجل غانم الحبشي هدف عمان الوحيد في الدقيقة 70، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة. وهذا الفوز، يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المغرب، الذي تغلب في وقت سابق على جزر القمر 3 – 1.

