العالم اليوم - نهاية مأساوية لشاب برازيلي.. لبوة تفترسه في حديقة حيوانات

انتم الان تتابعون خبر نهاية مأساوية لشاب برازيلي.. لبوة تفترسه في حديقة حيوانات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 04:24 صباحاً - لقي شاب برازيلي يبلغ 19 عاما حتفه بعدما افترسته لبوة أمام أعين زوار حديقة حيوانات عقب تسلّقه جدارا يبلغ ارتفاعه ستة أمتار وسياج أمان ونزل متشبثا بشجرة إلى داخل حظيرتها، وفق ما أفادت السلطات.

وكان جيرسون دي ميلو ماتشادو يعاني مشكلات عقلية وكان يحلم بأن يكون مدربا للأسود، بحسب ما قال أشخاص يعرفونه.

وقالت الحكومة المحلية لمدينة جواو بيسوا في شمال شرق البلاد إن ماتشادو "دخل عمدا حظيرة اللبوة" في متنزّه أرودا كامارا صباح الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع للهجوم اللبوة "ليونا" وهي مستلقية بجوار الزجاج الذي يفصلها عن الزوار الذين صدموا عندما نزل الشاب من فوق شجرة.

وتوجهت اللبوة مباشرة نحو الشجرة وسحبت ماتشادو إلى الأرض.

وبعدما تمكّن من النهوض، اختفى الشاب عن الأنظار.

وقال فلافيو فابريس، رئيس معهد جواو بيسوا الطبي القانوني لوكالة فرانس برس إنه تم التعرف على ماتشادو من خلال بصماته فيما كان سبب الوفاة "نزفا بسبب إصابات في أوعية الرقبة".

وأجرت السلطات البيئية الحكومية الإثنين تفتيشا ميدانيا في حديقة الحيوانات التي لا تزال مغلقة، وفقا لبلدية المدينة وإدارة الحديقة.

ودافع الطبيب البيطري في الحديقة تياغو نيري عن معايير السلامة الخاصة بالحديقة وقال إن الحادث كان "غير متوقع" فيما أفادت الحديقة بأن "القتل الرحيم ليس خيارا مطروحا" بالنسبة إلى "ليونا" التي "لم تظهر أي سلوك عدواني خارج سياق الحادث".

وذكرت الحكومة في بيان إن تصرفات ماتشادو ربما كانت "محاولة انتحار".

وأفادت مستشارة حماية الطفل فيرونيكا أوليفييرا في مقطع فيديو على إنستغرام بأنها رافقت ماتشادو لمدة ثماني سنوات بينما كان "يخضع لكل الرعاية المؤسسية المتوافرة في المدينة".

وأضافت أن والدته وأجداده كانوا يعانون مرض الفصام، لكن ماتشادو لم يحصل أبدا على الرعاية التي كان يحتاج إليها من الدولة.

وفي مقابلات إعلامية أخرى، قالت أوليفييرا إن ماتشادو كان يحلم بأن يكون مدربا للأسود وقام ذات مرة بقطع سياج مطار واختبأ في معدات هبوط طائرة كان يعتقد أنها متجهة إلى إفريقيا.

وصرّحت إيكارا مينيزيس، قريبة ماتشادو، لصحافيين قائلة إنه في الأسبوع الذي سبق الحادثة "قال إنه يحتاج إلى توفير المال وإنه يريد الذهاب إلى إفريقيا".

وأشارت إلى أنه "أمضى نصف حياته تقريبا في السجن" مضيفة "لم يكن فتى سيئا، كان مجرد فتى يحتاج إلى الدعم ولم يحصل عليه".

وكشف إدميلسون ألفيس مدير وحدة في سجن جواو بيسوا في مقطع فيديو على إنستغرام، أن ماتشادو احتُجز 16 مرة في مراكز للأحداث والبالغين وكان "شخصا يحتاج إلى المساعدة" لكن "لم يكن أحد في عائلته يريده".