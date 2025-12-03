العالم اليوم - مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

انتم الان تتابعون خبر مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 05:24 صباحاً - أعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء، نجاح عملية استعادة قطعتين أثريتين من بلجيكا.

وقالت الخارجية المصرية في منشور على حسابها في "فيسبوك": "استمرارا للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج والحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضاري، شارك السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في مراسم تسليم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لقطعتين أثريتين مستردين من بلجيكا إلى وزارة السياحة والآثار".

وأوضح البيان أن عملية استرداد القطعتين الأثريتين "جاء بجهد وتعاون مشترك ما بين السفارة المصرية في بروكسل وكل من وزارتي الخارجية والاقتصاد البلجيكيتين ومكتب النائب العام البلجيكي، وكذا وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري".

وأضاف البيان: "أثمرت جهود السفارة المصرية في بروكسل عن استرداد قطعتين، أحدهما لتابوت خشبي قيّم يعود للعصر البطلمي ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، والثاني جزء أثري لتمثال خشبي يعود للحضارة المصرية القديمة".

ووفق البيان "أشار السيد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتأكيدا على الالتزام الكامل بقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استرداد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية".