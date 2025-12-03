العالم اليوم - كأس العرب.. السودان يفرض التعادل على حامل اللقب

انتم الان تتابعون خبر كأس العرب.. السودان يفرض التعادل على حامل اللقب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 05:18 مساءً - استهل المنتخب الجزائري لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بالتعادل السلبي مع المنتخب السوداني، الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وشهدت المباراة حصول آدم وناس، لاعب المنتخب الجزائري، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وليحصد كل فريق أول نقطة له في النسخة الحالية من البطولة.

وكان المنتخب الجزائري توج بلقب البطولة في النسخة الماضية عندما تغلب على منتخب تونس 2-0 في المباراة النهائية.

وفشل المنتخب الجزائري في الثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب السوداني في دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت الصيف الماضي.