العالم اليوم - "غلوب سوكر" تكشف عن القائمة النهائية لأفضل لاعبي 2025

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 05:18 مساءً - كشفت جائزة "غلوب سوكر"، الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

ونشرت "غلوب سوكر"، على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي القائمة النهائية التي ضمت 15 مرشحا.

وضمت القائمة، إلى جانب مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، والظهير الأيمن لباريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، كل من:

كيليان مبابي (ريال مدريد).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

لامين يامال (برشلونة).

بيدري (برشلونة).

رافينيا (برشلونة).

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان).

فيتينيا (باريس سان جيرمان).

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان).

خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان).

نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

محمد صلاح (ليفربول).

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

كول بالمر (تشيلسي).

ومن المرتقب أن تكشف الجائزة، التي تتخذ دبي مقرا لها، عن اللاعب الفائز في حفل جوائز سينظم يوم 28 ديسمبر الجاري.