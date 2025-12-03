نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرايا القدس" تعتزم تسليم جثة أسير إسرائيلي إلى تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها عثرت على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في شمال قطاع غزة، وستسلمها إلى تل أبيب.

وقالت "سرايا القدس" في بيان: "عثرنا على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر صباح اليوم شمال قطاع غزة وفي إطار "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى".

وأشارت إلى أن العمل جاري على إتمام بعض الإجراءات التي تسبق عملية تسليم الجثة وفق البروتوكولات المتبعة".

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تستعد لاستلام نعش المختطف، الذي عثر عليه اليوم خلال عمليات بحث في شمال قطاع غزة، من الصليب الأحمر خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن النعش سينقل للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي، ويتواصل الصليب الأحمر الإسرائيلي باستمرار مع عائلتي المختطفين.

وتشمل قائمة الرهائن المتبقين كلا من المواطن التايلاندي سوتيساك رينثالاك، والرقيب أول ران غفيلي.