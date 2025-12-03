نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دول شمال الأطلسي تعلن إلغاء مجلس "روسيا -الناتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إلغاء مجلس "روسيا – الناتو".

وقال سيكورسكي للصحفيين بعد الاجتماع: "من بين القرارات الرسمية، أعلن الأمين العام لحلف الناتو إلغاء مجلس روسيا-الناتو. هذا ما كانت الحكومة البولندية تسعى إليه، وقد أصبح الآن حقيقة واقعة".

وخلال ذلك، أكد الوزير البولندي أن ما يسمى بـ "الأمن الأوروبي" يتم تشكيله "ضد روسيا".

وخلال حديثه عن حل مجلس "روسيا -الناتو"، أضاف الوزير البولندي: "تم تشكيل هذه المؤسسة (المجلس) في وقت بدا فيه أن بناء الأمن الأوروبي ممكن بالتعاون مع روسيا. لقد ولّى ذلك الزمن منذ فترة. واليوم، نحن نبني الأمن الأوروبي على أساس المواجهة مع روسيا. وقد تجلّى هذا في شكل مؤسساتي أيضا".

ومجلس "روسيا-الناتو"، هو آلية تشاور بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي، تشكلت في 28 مايوعام 2002 في روما. وافترضت صيغة "29+1" قيام مشاركة ومناقشة متساوية الحقوق لقضايا الأمن، والحد من التسلح، ومكافحة الإرهاب، وتدابير منع الحوادث.

بعد عام 2014، علّق الناتو تعاونه العملي مع روسيا، واقتصر على الحوار السياسي. وكانت الاجتماعات تُعقد بشكل غير منتظم. وفي السنوات الأخيرة، توقف المجلس عن العمل فعليا.