نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تغير استراتيجيتها تجاه سلطات أوكرانيا وتمتنع عن المشاركة في برنامج الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن أمله في أن أوكرانيا لن تحتاج إلى الأسلحة قريبًا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عنه قوله: "صرح وزير الخارجية الإيطالي أنه من السابق لأوانه مشاركة بلاده في برنامج الناتو لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا في ضوء المفاوضات الجارية للسلام".

وقال الوزير: "إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق وتوقف الأعمال العدائية، فلن تحتاج كييف إلى الأسلحة بعد الآن".

وذكرت "بلومبرغ" أن تصريحات أنطونيو تاجاني هذه تشكل علامة واضحة على أن روما غيرت استراتيجيتها تجاه أوكرانيا.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "ريبوبليكا" أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ألغت زيارة وزير الدفاع غويدو كروسيتو إلى واشنطن، حيث كان من المقرر أن يوافق على الدفعة الأولى من الاستثمارات لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا في إطار مبادرة قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا (PURL).

في أوائل أغسطس، قال وزير الدفاع الأوكراني آنذاك دينيس شميغال إن الولايات المتحدة والناتو يطلقان آلية جديدة لدعم أوكرانيا من خلال مبادرة (PURL)، والتي تنص على عمليات تسريع لتسليم الأسلحة من خلال المساهمات الطوعية للدول الأعضاء في الحلف.

وفي 20 أغسطس، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت إن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة للدول الأوروبية لكييف بزيادة قدرها 10%.

من جلنبها، تؤكد موسكو أن تسليم الأسلحة لأوكرانيا يعرقل التسوية، ويشرك دول "الناتو" مباشرة في الصراع، ويعد "لعبا بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وأعلن الكرملين أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا من قبل الغرب لا يُشجع على المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.