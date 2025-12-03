العالم اليوم - ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة

انتم الان تتابعون خبر ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، متوقعا أن يخلفه شخص آخر من داخل إدارته.

وأوضح ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، عندما سئل عن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة: "لن أكون أنا، سيكون شخصا يجلس على هذه الطاولة. على الأرجح قد يكونان اثنين من الجالسين على هذه الطاولة، ربما يترشحان معا".

وكان يجلس إلى جانبي ترامب في الطاولة، نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وآخرون.

ويعد فانس وروبيو هما الأكثر حظا لخلافة ترامب كمرشح للحزب الجمهوري.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أشهر من التلميح إلى إمكانية خوضه لفترة رئاسية ثالثة، لكن الدستور الأميركي يمنع ذلك.

وينص التعديل 22 للدستور على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ومع ذلك ظل ترامب لشهورا يلمح إلى إمكانية الترشح للولاية الثالثة، وباع قبعات تحمل شعاره "ترامب 2028".

وفي أكتوبر الماضي، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنه إذا قرأتم النص، أي الدستور، فالأمر واضح جدا… لا يسمح بالترشح، وهذا مؤسف".

وفي أغسطس الماضي، قال ترامب للصحفيين إن فانس هو "الأوفر حظا" لخلافته على رأس حركة "ماغا"، وإنه سيكون المرشح الأفضل للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2028، لكنه تحدث أيضا بإيجابية عن روبيو، الذي سبق أن تنافس معه على منصب المرشح الجمهوري عام 2016.