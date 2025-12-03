نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيجر تعتزم مقاضاة شركة "أورانو" الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حكومة النيجر أنها تعتزم مقاضاة شركة "أورانو" الفرنسية التي كانت تشغل مناجم اليورانيوم في البلاد، متهمة إياها بإهمال قواعد تخزين المواد المشعة.

وقال وزير العدل النيجري علي داود خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف 400 برميل تحتوي على مواد مشعة في موقع تابع لشركة "سومايير"، الفرع المحلي للشركة الفرنسية في مقاطعة أرليت بشمال غربي النيجر.

وأكد أن "دولة النيجر اتخذت كافة الإجراءات لمقاضاة شركة "أورانو" والحصول على تعويضات عن كافة الأضرار التي تكبدها سكاننا بعد تقييم التأثير على البيئة والرعاية الصحية والتعليم وتربية الحيوانات".

وأضاف أن العينات كانت تدل على وجود مواد سامة خطيرة للإنسان في البراميل المذكورة.

يذكر أن حكومة النيجر أعلنت في يونيو الماضي عن تأميم الفرع المحلي لشركة "أورانو" الفرنسية. وقدمت الأخيرة طعنا أمام المحكمة ضد هذا القرار.